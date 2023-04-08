Тен Хаг поздравил Марсьяля с голом

В тридцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола «Эвертону», причем второй мяч, незадолго до конца игры, записал на свой счет французский форвард Антони Марсьяль, уже давно выпавший из основы команды. Тем не менее, он выходит на замену и нидерландский наставник клуба Эрик тен Хаг доволен его самоотдачей в этом качестве.

- Снова игроки, выходящие на замену, забивают, вносят свой вклад в результат. У нас было много игроков в текущем сезоне, которые выходили на замену и забивали, - цитирует тен Хага BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форест».