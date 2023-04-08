Тен Хаг ответил на вопрос о травме Рэшфорда

В субботу «Манчестер Юнайтед» порадовал армию своих фанатов победой над «Эвертоном» с результатом 2:0. В концовке игры травму получил главный бомбардир «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд. Рулевой команды Эрик тен Хаг дал комментарий на этот счёт. Нидерландец посетовал на напряжённый календарь.

«Нам нужно подождать, но выглядит всё плохо. Опять же, это связано с графиком. Нельзя проводить три матча за шесть дней. Мы должны защищать футболистов», - сказал тен Хаг в эфире BT Sport.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в четверг, 13 апреля, – против «Севильи» в Лиге Европы на своём поле.