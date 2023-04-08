Тен Хаг: «Нам нужно быть более беспощадными»

В тридцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола «Эвертону», сперва, в первом тайме, отличился Мактоминай, а во второй половине встречи точку поставил французский форвард Антони Марсьяль. Тем не менее, нидерландский наставник клуба Эрик тен Хаг считает, что его коллектив должен был все решать еще в первом тайме - он посетовал на большое количество упущенных шансов.

- Нам нужно быть более беспощадными, этот матч можно было закончить к перерыву. Но, в целом, мы все равно сыграли очень хорошо, за что я благодарен команде, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форест».