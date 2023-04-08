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Магуайр рад возвращению Марсьяля и Эриксена

08 Апреля 2023 • 17:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Эвертон
окончен

В тридцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола «Эвертону», причем второй записал на свой счет французский нападающий Антони Марсьяль, звезда которого в команде в последнее время стремительно тухнет.

Его успеху рад Гарри Магуайр - еще один игрок, в последнее время утративший немалую часть доверия со стороны фанов и руководства. Также Магуайр отметил возвращение Кристиана Эриксена.

- Это прекрасно. Я говорил об этом команде, нам нужны игроки ,чтобы сражаться за высокие места. Антони и Кристиан очень помогли нам, - цитирует слова Магуайра BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форест». 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Антони Марсьяль Гарри Магуайр
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