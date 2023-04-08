Дайч: «Слишком много ошибок»

В тридцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола «Эвертону». Наставник «Эверотона» Шон Дайч считает, что его команда допустила в прошедшем матче слишком много ошибок, за что и была наказана беспощадным соперником.

- Слишком много ошибок в игре против очень сильного соперника. Второй тайм был лучше, но они использовали нашу маленькую ошибку и лишили нас шансов на возвращение в игру. Но я рад тому, что улучшается наш менталитет, - цитирует слова специалиста BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» примет дома «Фулхэм».