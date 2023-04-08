Ширер: «Не удивлюсь, если «Челси» с Дэмпардом выиграет Лигу чемпионов»

Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги, Алан Ширер, прокомментировал возвращение Фрэнка Лэмпарда к рулю «Челси». Ширер считает, что если со стороны клуба это отчаянный шаг, то Лэмпард, не стесненный грузом ответственности, сейчас имеет большой шанс повторит свершение Томаса Тухеля и даже выиграть Лигу чемпионов.

- Со стороны «Челси» это отчаянный шаг, но клуб в целом сейчас в таком положении. А вот с точки зрения Лэмпарда это исключительно выигрышная ситуация. У него отличный шанс. Я даже не удивлюсь, если он выиграет Лигу чемпионов с «Челси», - цитирует слова Ширера BBC Sport.

В настоящий момент «Челси» играет с «Вулверхэмптоном», следите за событиями матча по нашей ссылке.