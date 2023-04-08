Пикфорд: «Нас ждут восемь финалов»

В тридцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола «Эвертону». События матча прокомментировал голкипер «Эвертона» и английской сборной Джордан Пикфорд, который опасается, что поражение усложнило борьбу его команды за спасение места в высшей лиге английского футбола.

- Мы понимали, что будем бороться против сильного соперника, старались остаться в игре после первого пропущенного гола, но приложили недостаточно командных усилий, как мне кажется. Теперь остались восемь матчей - все они должны быть для нас как восемь финалов, - цитирует слова Пикфорда BBC Sport.