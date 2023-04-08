Магуайр: «Надо было решать ещё в первом тайме»

В тридцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола «Эвертону», одержав семнадцатую победу в сезоне. Стоит заметить, что это уже на одну больше, чем за весь прошлый сезон - тогда «Манчестер Юнайтед» выиграл шестнадцать матчей в чемпионате. События игры прокомментировал Гарри Магуайр, защитник «Манчестер Юнайтед».

- Мы должны были решить все еще в первом тайме, мы хорошо его начали и были неприятно удивлены тем, что вели лишь 1:0 к перерыву. Мы были агрессивны и у нас был отличный игровой план. Мы их не выпускали с их стороны поля. Так надо играть в каждом матче дома, - цитирует слова Магуайра BT Sport.