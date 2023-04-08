Мактоминай: «Нам всё равно надо быть острее»

В тридцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола «Эвертону», одержав семнадцатую победу в сезоне - это уже на одну больше, чем за весь прошлый чемпионат. Полузащитник клуба Скотт Мактоминай доволен итогами игры, он поделился своим мнением в интервью BT Sport.

- Конечно, приятно забить. Но еще в первом тайме мы могли забить три или даже четыре гола. Нам надо быть острее, и я уверен, что сегодня мы еще услышим это от нашего тренера, - заявил Мактоминай.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сразится на выезде с «Ноттингем Форест».