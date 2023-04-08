Рэшфорд попал в лазарет «Манчестер Юнайтед»

В субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл на своём поле «Эвертон» со счётом 2:0 в матче 30-го тура Английской премьер-лиги. Ближе к завершению игры замена понадобилась главному форварду команды Маркусу Рэшфорду. 25-летний футболист получил травму – покидая поле, он хромал.

Вероятно, в ближайшее время Рэшфорд пройдёт обследование, по итогам которого станут известны сроки его восстановления. В «Манчестер Юнайтед» все надеются, что повреждение не является серьёзным.

В 47 матчах сезона 2022/2023 Маркус Рэшфорд забил 27 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.