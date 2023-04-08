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Парад нереализованных моментов на «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» переиграл инертный «Эвертон»

08 Апреля 2023 • 16:21 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
2:0
Эвертон
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли в рамках чемпионата Англии. Встреча 30-го тура АПЛ состоялась 8 апреля на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:0Эвертон
(1:0) Мактоминай Скотт36'  
(2:0) Марсьяль Антони71'  
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронМагуайр ГарриМартинес ЛисандроМаласиа ТиреллМактоминай СкоттФернандеш БрунуАнтони 60' (Марсьяль Антони ( 60') Забитцер Марсель 76' (Фред Сантос ( 76') Санчо Джедон 77' (Эриксен Кристиан ( 77') Рэшфорд Маркус 81' (Вегхорст Ваут ( 81')
Запасные: Варан РафаэльЛинделоф ВикторПельистри ФакундоБатлэнд ДжекДалот Диогу
Пикфорд ДжорданКоулмэн Шеймус 87' (Паттерсон Нэйтан ( 87') Кин МайклТарковски ДжеймсГодфри Бен 46' (Миколенко Виталий ( 46') Айуоби АлексГуэйе Идрисса 60' (Дэвис Том ( 60') Онана Амаду 60' (Гарнер Джеймс ( 60') Макнил ДуайтГрэй ДемарайСиммс Эллис 70' (Мопе Нил ( 70')
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриКоуди КонорХолгейт Мэйсон
08 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

 

«Манчестер Юнайтед» выпал из тройки после подвигов «Ньюкасла», что «дьяволов» сильно разозлило. Иначе сложно объяснить ураганный темп матча, которым команда Эрика тен Хага встретила «Эвертон». Только за первые полчаса игры «МЮ» нанёс 13 ударов в сторону ворот и набил 2,11 гола по модной статистике xG. Однако на табло к тому времени всё равно красовались нули. И вот почему.

Рэшфорд после заброса Магуайра легко убежал от Тарковски, вывалился на Пикфорда, но с 10 метров лупанул точно в корпус голкиперу. Далее Маркус уже смог опередить голкипера после флангового кросса Бруну Фернандеша. Головой Рэшфорд сбрасывал мяч в пустой угол, но немного не попал.

Затем промах тура выписал Уан-Биссака. Антони со средней дистанции пробил в штангу, но добивании был Аарон, но умудрился с трёх метров просто не попасть в пустые (!) ворота. Далее и сам Антони получил супершанс. Бруну Фернандеш очередным шикарным забросом отправил бразильца на рандеву с Пикфордом, но тот переиграть голкипера не смог. Следом португалец похожей передачей дал шанс Рэшфорду. Маркус пытался перекинуть Пикфорда, но и этот приём не стал голевым.

Просто парад нереализованных моментов на «Олд Траффорд». Гол в первом тайме всё-таки случился, позволил выдохнуть «манкунианцам» Скотт Мактоминай. Рэшфорд собрал на себя всю оборону соперника и покатил на Санчо, Джедон дальше проткнул на шотландца, которому осталось лишь точно пробить с семи метров – 1:0. После такого первого тайма второй выглядел гораздо спокойнее. Что уж говорить, если за первые 20 минут «МЮ» даже по воротам ни разу не пробил.

Зато во втором тайме «дьяволы» куда осмотрительнее подошли к своим моментам. На 71-й минуте сбегали они в атаку, которая сразу стала голевой. Лисандро Мартинес из центра поля забросил мяч на левый фланг Рэшфорду. Маркус слегка ускорился, затем спокойно прострелил на свежего Марсьяля, а Антони метров с шести расстрелял Пикфорда – 2:0. «Эвертон» пусть и часто накатывался ответными атаки, но ничего толкового не придумал. Особенно «ирисок» подводила точность: из 15 ударов всего 1 (!) прилетел в створ ворот Де Хеа.

«МЮ» загубил тонну опасных моментов, но всё же главное футбольное правило сегодня отдыхало. Придумали ещё шансов футболисты тен Хага и их реализовали. Побеждают «дьяволы» и пока возвращаются в топ-3, отодвигая «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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29di
08 Апреля 2023 в 16:49
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CELTIC FROST
08 Апреля 2023 в 16:32
Ну хоть так - 2) А главные игры ближайшего времени - с Севильей. если ей сейчас не отомстить за прошлое поражение - то когда еще?) Ждем и надеемся на успех.
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