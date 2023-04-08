Парад нереализованных моментов на «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» переиграл инертный «Эвертон»

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли в рамках чемпионата Англии. Встреча 30-го тура АПЛ состоялась 8 апреля на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» выпал из тройки после подвигов «Ньюкасла», что «дьяволов» сильно разозлило. Иначе сложно объяснить ураганный темп матча, которым команда Эрика тен Хага встретила «Эвертон». Только за первые полчаса игры «МЮ» нанёс 13 ударов в сторону ворот и набил 2,11 гола по модной статистике xG. Однако на табло к тому времени всё равно красовались нули. И вот почему.

Рэшфорд после заброса Магуайра легко убежал от Тарковски, вывалился на Пикфорда, но с 10 метров лупанул точно в корпус голкиперу. Далее Маркус уже смог опередить голкипера после флангового кросса Бруну Фернандеша. Головой Рэшфорд сбрасывал мяч в пустой угол, но немного не попал.

Затем промах тура выписал Уан-Биссака. Антони со средней дистанции пробил в штангу, но добивании был Аарон, но умудрился с трёх метров просто не попасть в пустые (!) ворота. Далее и сам Антони получил супершанс. Бруну Фернандеш очередным шикарным забросом отправил бразильца на рандеву с Пикфордом, но тот переиграть голкипера не смог. Следом португалец похожей передачей дал шанс Рэшфорду. Маркус пытался перекинуть Пикфорда, но и этот приём не стал голевым.

Просто парад нереализованных моментов на «Олд Траффорд». Гол в первом тайме всё-таки случился, позволил выдохнуть «манкунианцам» Скотт Мактоминай. Рэшфорд собрал на себя всю оборону соперника и покатил на Санчо, Джедон дальше проткнул на шотландца, которому осталось лишь точно пробить с семи метров – 1:0. После такого первого тайма второй выглядел гораздо спокойнее. Что уж говорить, если за первые 20 минут «МЮ» даже по воротам ни разу не пробил.

Зато во втором тайме «дьяволы» куда осмотрительнее подошли к своим моментам. На 71-й минуте сбегали они в атаку, которая сразу стала голевой. Лисандро Мартинес из центра поля забросил мяч на левый фланг Рэшфорду. Маркус слегка ускорился, затем спокойно прострелил на свежего Марсьяля, а Антони метров с шести расстрелял Пикфорда – 2:0. «Эвертон» пусть и часто накатывался ответными атаки, но ничего толкового не придумал. Особенно «ирисок» подводила точность: из 15 ударов всего 1 (!) прилетел в створ ворот Де Хеа.

«МЮ» загубил тонну опасных моментов, но всё же главное футбольное правило сегодня отдыхало. Придумали ещё шансов футболисты тен Хага и их реализовали. Побеждают «дьяволы» и пока возвращаются в топ-3, отодвигая «Ньюкасл».