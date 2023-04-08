«Челси» объявил состав на первый матч после возвращения Лэмпарда

В субботу вечером «Челси» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Для Фрэнка Лэмпарда это первая игра после возвращения на тренерский мостик «пенсионеров». Он решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Кепа, Джеймс, Кулибали, Фофана, Кукурелья, Энцо Фернандес, Ковачич, Галлахер, Фелиш, Стерлинг, Хаверц.

Напомним, что Лэмпард стал временным тренером «Челси» - он будет работать до конца сезона.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Челси» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Добавим, что «Челси» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.