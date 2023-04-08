Галлахер и Стерлинг в основе «Челси» на матч с «Вулверхэмптоном»

Рахим Стерлинг и Конор Галлахер выйдут в стартовом составе «Челси» на сегодняшний матч чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». По информации от инсайдера C345Sam, оба игрока появятся в основе на поединок с «волками».

Отметим, что игру с «Вулверхэмптоном» из-за травмы пропустит полузащитник Мэйсон Маунт. Сегодняшний матч станет для нового тренера Фрэнка Лэмпарда первым во главе «Челси» с 2021 года.

Отмечается, что в заявку «Челси» также вернулся нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который под руководством Грэма Поттера редко попадал в расширенный состав команды.