Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт получил очередную травму

08 Апреля 2023 • 15:28 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
1 4.90 X 3.60 2 1.77
Через 0 ч. 4 мин.

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт получил очередную травму и остался вне заявки своей команды на выездной матч против «Вулверхэмптона», который стартует в 17:00 по московскому времени в рамках Английской премьер-лиги.

Напомним, Маунт пропустил последние несколько матчей как раз по причине повреждений. На ситуация, судя по слухам, также повлияли натянутые отношения игрока с руководством, которое пока не хочет удовлетворять требования игрока по новому контракту.

На днях «Челси» возглавил Фрэнк Лэмпард – тренер, под руководством которого Маунт как раз и пробился в основной состав «синих» в 2019 году.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
2
0
1.47 4.60 6.80
Видео
08.04.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
4.00 3.55 1.97
Видео
08.04.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
2.70 3.40 2.70
Видео
08.04.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
2.18 3.50 3.35
Видео
08.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
3.15 3.45 2.31
Видео
08.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
1.83 3.75 4.40
Видео
08.04.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.78 3.85 4.60
Видео
08.04.23 в 19:30
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 5.60 1.30
Видео
09.04.23 в 16:00
Лидс Лидс
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.24 3.55 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
16:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отметил прогресс Грилиша
16:52 · Англия. Премьер-лига
Пикфорд: «Нас ждут восемь финалов»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Надо было решать ещё в первом тайме»
16:41 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Нам всё равно надо быть острее»
16:36 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд попал в лазарет «Манчестер Юнайтед»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил состав на первый матч после возвращения Лэмпарда
15:59 · Англия. Премьер-лига
Марш станет новым тренером «Лестера»
15:55 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Я хорошо знаю лучшие качества Колвилла»
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выбрал приоритетного кандидата на должность тренера
15:45 · Англия. Премьер-лига
Галлахер и Стерлинг в основе «Челси» на матч с «Вулверхэмптоном»
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил личный рекорд по ударам в первом тайме
15:28 · Англия. Премьер-лига
Маунт получил очередную травму
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ускоряет переговоры по трансферу Макаллистера
Все новости
Рекомендуем