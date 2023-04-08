Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт получил очередную травму и остался вне заявки своей команды на выездной матч против «Вулверхэмптона», который стартует в 17:00 по московскому времени в рамках Английской премьер-лиги.

Напомним, Маунт пропустил последние несколько матчей как раз по причине повреждений. На ситуация, судя по слухам, также повлияли натянутые отношения игрока с руководством, которое пока не хочет удовлетворять требования игрока по новому контракту.

На днях «Челси» возглавил Фрэнк Лэмпард – тренер, под руководством которого Маунт как раз и пробился в основной состав «синих» в 2019 году.