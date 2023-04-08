Тен Хаг не переживает из-за ситуации с контрактом Рэшфорда

Маркус Рэшфорд, главный бомбардир «Манчестер Юнайтед», до сих пор не продлил контракт с клубом. Действующее трудовое соглашение связывает 25-летнего форварда с «красными дьяволами» до конца сезона 2023/2024. Впрочем, главный тренер команды Эрик тен Хаг не переживает на этот счёт.

«Нет, меня это не беспокоит. Я не хочу комментировать процесс, потому что не думаю, что это как-то поможет. Но я совершенно спокоен», - слова тен Хага приводит на своих страницах портал Goal.

В сезоне 2022/2023 Рэшфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 46 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 9 голевых передач.