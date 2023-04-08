Джо Коул: «Уверен, Лэмпард хотел бы получить постоянную работу в «Челси»

Бывший игрок «Челси» Джо Коул уверен, что Фрэнк Лэмпард хотел бы получить должность постоянного тренера «синих» по окончанию сезона. Напомним, лучший бомбардир в истории «Челси» на днях возглавил команду в статусе временного тренера до конца сезона.

«Я думаю, что он действительно взбодрит команду. Фрэнк приходит временно, но я уверен, что он хотел бы получить работу на постоянной основе», – цитирует Коула BT Sport.

Напомним, ранее Лэмпард уже был постоянным тренером «Челси». Англичанин возглавлял команду с июля 2019 по январь 2021 года, после чего на его место пришёл Томас Тухель, который выиграл с лондонцами Лигу чемпионов.