Рэшфорд проводит 350-й матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах

В матче тридцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет в домашней игре «Эвертон», и эта игра станет 350-й для Маркуса Рэшфорда в составе «красных дьяволов».

Маркус дебютировал за клуб в феврале 2016 года и почти сразу же, напомним, сделал дубль в ворота лондонского «Арсенала» (это был его первый матч в АПЛ, но перед этим он успел сыграть за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ). В текущем сезоне на его счету уже пятнадцать голов в АПЛ - он занимает четвертое место в списке бомбардиров.

Следить за событиями игры между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, она уже доступна на нашем сайте.