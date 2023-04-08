Тен Хаг: «Антони забил 7 или 8 голов во всех турнирах – неплохой показатель для первого сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступления вингера команды Антони в дебютном сезоне на «Олд Траффорд». Бразилец перебрался к «красным дьяволам» прошлым летом из амстердамского «Аякса» за 95 миллионов евро.

«Антони забил 7 или 8 голов во всех турнирах, он забивает важные мячи в больших матчах. Это неплохой показатель для вингера в дебютном сезоне. Он забил очень важные голы в ворота «Барселоны» и «Бетиса», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Антони в чемпионате Англии отметился тремя голами, последний из которых был забит ещё осенью. На счету бразильца нет ни одной голевой передачи в АПЛ.