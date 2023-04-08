«Манчестер Юнайтед» очень заинтересован в трансфере Фати

«Манчестер Юнайтед» летом всерьёз будет бороться за трансфер полузащитника «Барселоны» Ансу Фати, который недоволен количеством игрового времени в нынешнем сезоне. По информации от издания Sport, «красные дьяволы» очень хотят приобрести 20-летнего вингера.

Фати, несмотря на все свои проблемы, хочет остаться в «Барселоне». Тем не менее, клуб может быть вынужден продать молодого таланта по выгодной цене, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

Фати очень нравится тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, который видит в испанце игрока на долгосрочную перспективу. Ансу в этом сезоне забил 4 гола и отдал 3 ассиста в Ла Лиге.