«Манчестер Юнайтед» объявил состав на игру с «Эвертоном»

В матче тридцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет в домашней игре «Эвертон», игра начнется уже в 14:30 по московскому времени. Накануне игры нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объявил стартовый состав своей дружины.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, ван-Биссака, Магуайр, Мартинес, Маласия, Макктоминей, Бруну Фернандеш, Антони, Забитцер, Санчо, Рэшфорд.

Следить за событиями этого матча английского чемпионата между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, она уже доступна на нашем сайте.