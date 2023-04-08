«Манчестер Юнайтед» собирается начать переговоры с Фредом о продлении контракта

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с бразильским полузащитником Фредом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время руководство английского клуба начнёт переговоры по продлению соглашения с 30-летним игроком. Напомним, что срок действующего контракта Фреда рассчитан до лета 2024 года.

Бразилец защищает цвета манкунианцев с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «красных дьяволов» 43 матча, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 20 миллионов евро.