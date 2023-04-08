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Каррагер предсказал, как «Ньюкасл» выступит в АПЛ

08 Апреля 2023 • 13:38 Комментировать

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер высказался о перспективах «Ньюкасла» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Меня впечатляет выступление «Ньюкасла». Видно, что команда правильно распределила силы по дистанции. У них большой потенциал. Думаю, «сороки» финишируют в топ-4. Эдди Хау стал бы лучшим тренером сезона, если бы не Микель Артета», - передает слова эксперта Sky Sports.

После 28 матчей «Ньюкасл» набрал 53 балла и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем матче подопечные Хау встретятся с «Брентфордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Джейми Каррагер
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