Тен Хаг рассказал, сыграет ли Гарначо до конца сезона

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о восстановлении нападающего команды Алехандро Гарначо.

«Пока не хочу раскрывать информацию по этому поводу. Но могу сказать, что Алехандро вернется до конца сезона. Гарначо должен помочь команде в последних матчах сезона. Но мы пока не торопимся назначать точную дату его возвращения», - цитирует нидерландского специалиста портал 90min.

Гарначо травмировался в матче против «Саутгемптона» (0:0) в 27-м туре АПЛ. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии нападающий забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 29 матчах за «МЮ».