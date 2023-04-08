Руни выпивает и мечтает «бить морды»

Бывшая звезда английской сборной и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни известен своей слабостью к крепким «мужским напиткам» - не то, что бы совсем без тормозов, как Пол Гаскойн, но «за галстук» закладывает.

А когда выпивает, у него появляется желание «бить морды» - об этом со ссылкой на английского промоутера Эдди Херна сообщает издание El Mundo Deportivo. Говоря языком литературным, Уэйн регулярно говорит о том, что хочет попробовать себя в боксе.

- Когда Уэйн чуть выпивает, он мне пишет, что хочет стать боксером. Я думаю, что это из-за алкоголя. Но он пишет это каждый раз, - цитирует слова Херна источник.