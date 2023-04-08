Фабиньо назвал цель «Ливерпуля» в АПЛ

Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо высказался о шансах своей команды финишировать в четверке лучших команд Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Ливерпуль» по-прежнему большая команда, цель которой попадание в топ-4 Премьер-лиги. Мы хотим достичь ее, но для этого нужно побеждать. Без разницы, какой соперник будет противостоять нам, нам нужно выходить и выигрывать. Это наша задача», - передает слова бразильца пресс-служба мерсисайдского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа набрали 43 балла и занимают восьмое место после 28 матчей. В ближайшем матче «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом».