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«Бавария» обиделась на «Челси» из-за отказа лондонцев отпустить Энтони Барри

08 Апреля 2023 • 13:07 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
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Через 2 ч. 41 мин.

Отношения между мюнхенской «Баварии» и лондонским «Челси» могут испортиться. Немецкая команда обижена на «синих» за отказ отпускать в тренерский штаб Томаса Тухеля помощника Энтони Барри.

«Бавария» делала несколько предложений по Барри, но «Челси» отказался отпускать тренера, требуя более солидную компенсацию. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк. Источник добавляет, что эта позиция может вылезти «пенсионерам» боком, если команда решит пригласит на пост главного тренера Юлиана Нагельсманна. Напомним, у немца, несмотря на увольнение, ещё действует контракт с «Баварией». Его можно разорвать лишь заплатив сумму компенсации свыше 10 миллионов евро.

Барри ранее работал с Тухелем в «Челси». Энтони не против воссоединиться с Томасом в «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Энтони Барри
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