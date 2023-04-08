Фабиньо высказался о матче «Ливерпуль» - «Арсенал»

Бразильский хавбек Фабиньо, выступающий за «Ливерпуль», пообщался с журналистами в преддверии матча против лондонского «Арсенала» в рамках 30-го тура Английской премьер-лиги.

«В этом сезоне именно на «Энфилде» мы показываем свой лучший футбол. На своем поле «Ливерпуль» успешно сыграл против «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Будем подпитываться энергией своих болельщиков, постараемся показать хорошую игру. В противном случае мы не сможем победить», - передает слова бразильца пресс-служба клуба.

Матч «Ливерпуля» против «Арсенала» состоится на «Энфилде» 9 апреля.