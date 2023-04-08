«Арсенал» нацелился на турецкого полузащитника

Полузащитник сборной Турции и роттердамского «Фейеноорда» Оркун Кекчю может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. По информации Todofichajes, в трансфере 22-летнего хавбека заинтересован лондонский «Арсенал».

Кекчю выступает за нидерландский коллектив с июля 2018 года. Его контракт с «Фейеноордом» рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нидерландской Эредивизии Оркун провел 25 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей (два – с пенальти) и одну результативную передачу.