Ковачич: «Хотим подняться в таблице как можно выше»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич рассказал о целях своей команды на оставшиеся матчи Английской премьер-лиги. Напомним, до конца сезона «пенсионерами» будет руководить временный тренер Фрэнк Лэмпард.

«У нас состоялась короткая встреча с Фрэнком Лэмпардом. Он коротко объяснил нам, чего хочет видеть и какие у него цели до конца сезона. Мы хотим побеждать и финишировать в турнирной таблице АПЛ максимально высоко», – заявил Ковачич в интервью Sky Sports.

У Матео в конце следующего сезона заканчивается контракт с «Челси». Ранее ходили слухи, что футболиста может попытаться приобрести «Манчестер Сити».