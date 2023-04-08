Сын Гиггза готов к дебюту в АПЛ

Легендарная фамилия «Гиггз» вновь может вернуться в протоколы матчей английской Премьер-лиги, к дебюту готовится выступающий за юношескую команду «Манчестер Юнайтед» 16-летний сын Райана Гиггза - Зах.

Как сообщает The Sun, Зах готов начать профессиональную карьеру, причем сразу в АПЛ, но вовсе не в «Манчестер Юнайтед». Интерес к сотрудничеству проявляет «Шеффилд Юнайтед» - команда идет второй в Чемпионшипе и имеет все шансы составить компанию «Бернли», который вышел в АПЛ накануне.

Ждать, пока ему доверят место в основе «Манчестер Юнайтед», амбициозный юноша не хочет - он жаждет показать себя немедленно.