Виллиан оценил свой камбэк в АПЛ

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Виллиан высказался о своих выступлениях в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Я очень рад вернуться в Премьер-лигу. В Лондоне чувствую себя как дома. Планирую остаться жить здесь. Многие считали, что я приехал сюда доигрывать и расслабляться. Я доказал, что они ошибались», - передает слова бразильского футболиста таблоид Daily Mail.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Виллиан провел 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Сегодня, 8 апреля, «Фулхэм» на своем поле сыграет против «Вест Хэма».