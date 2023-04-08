Обамеянг решил уйти из «Челси» и выбрал новый клуб

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение об уходе из лондонского «Челси». Как стало известно журналистам Sport.es, африканский бомбардир хочет вернуться в каталонскую «Барселону». Камбэк на «Камп Ноу» - приоритет форварда на грядущее лето.

В свою очередь руководство каталонцев готово рассмотреть кандидатуру Обамеянга в случае срыва трансфера бразильца Витора Роке.

Напомним, что Пьер-Эмерик защищал цвета каталонского гранда с января по сентябрь 2022 года. Нападающий принял участие в 24 поединках за «Барселону», отметившись 13 забитыми мячами и одной голевой передачей.