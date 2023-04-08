«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 30-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
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Протокол игры
|(1:0) Мактоминай Скотт36'
Де Хеа Давид•Уан-Биссака Аарон•Магуайр Гарри•Мартинес Лисандро•Маласиа Тирелл•Мактоминай Скотт•Фернандеш Бруну•Антони•Забитцер Марсель•Санчо Джедон•Рэшфорд Маркус
08 апреля. Стадион "Олд Траффорд".
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