«Ливерпуль» определился с новой трансферной целью

Голкипер Леопольд Вальстедт, правами на которого владеет норвежский «Одд», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно информации Sport Witness, в услугах игрока заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают Вальстедта в качестве подмены для Алиссона Бекера. Леопольд в нынешнем году провел дебютный матч за национальную сборную Швеции. Он пока не выступал за пределами чемпионатов Швеции и Норвегии.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа следующий матч проведут против лондонского «Арсенала».