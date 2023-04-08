Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» определился с новой трансферной целью

08 Апреля 2023 • 09:13 Комментировать

Голкипер Леопольд Вальстедт, правами на которого владеет норвежский «Одд», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно информации Sport Witness, в услугах игрока заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают Вальстедта в качестве подмены для Алиссона Бекера. Леопольд в нынешнем году провел дебютный матч за национальную сборную Швеции. Он пока не выступал за пределами чемпионатов Швеции и Норвегии.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа следующий матч проведут против лондонского «Арсенала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.04.23 в 14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
1.47 4.60 6.80
Видео
08.04.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
4.00 3.55 1.97
Видео
08.04.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
2.70 3.40 2.70
Видео
08.04.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
2.18 3.50 3.35
Видео
08.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
3.15 3.45 2.31
Видео
08.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
1.83 3.75 4.40
Видео
08.04.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.78 3.85 4.60
Видео
08.04.23 в 19:30
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 5.60 1.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определился с новой трансферной целью
08:47 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Проще уволить Поттера, чем разогнать 30 футболистов»
08:39 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» отреагировали на успех Компани
08:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о чемпионской гонке с «Арсеналом»
08:15 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Клопп может позавидовать составу «Арсенала»
07:56 · Англия. Премьер-лига
Зинченко объяснил, почему перешёл в «Арсенал»
07:26 · Англия. Премьер-лига
Зинченко реже всех фолит в АПЛ
07:18 · Англия. Премьер-лига
Назван потенциальный новичок «Манчестер Юнайтед»
06:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - самая штрафуемая команда нынешнего сезона в АПЛ
03:04 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Фейеноорда» - серьёзный претендент на должность тренера «Тоттенхэма»
02:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Лавиа – отличный игрок, мы хотели оставить его в «Манчестер Сити»
02:00 · Англия. Премьер-лига
Агент Амрабата: «В январе у нас было предложение от «Манчестер Юнайтед»
01:57 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» заинтересован в приглашении Зиеша
01:50 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» всё-таки смог избавиться от Алли - англичанина вернут в «Эвертон»
01:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, чем Эриксен полезен для «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем