Ковачич: «Проще уволить Поттера, чем разогнать 30 футболистов»

Хавбек лондонского «Челси» Матео Ковачич высказался об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера «пенсионеров».

«Нужно быть честным перед собой. Проще уволить одного человека, чем разогнать 30 футболистов. Конечно, на нас тоже большая ответственность, мы должны играть намного лучше», - приводит слова хорватского полузащитника таблоид Daily Mail.

После увольнения Поттера пост главного тренера «пенсионеров» занял Фрэнк Лэмпард.

«Челси» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем поединке «синие» на выезде встретятся с «Вулверхэмптоном».