В «Манчестер Сити» отреагировали на успех Компани

В «Манчестер Сити» отреагировали на успех главного тренера «Бёрнли» Венсана Компани. Бельгийский специалист досрочно вывел команду из Чемпионшипа в Премьер-лигу.

В рамках 40-го тура «Бёрнли» отпраздновал победу над «Мидлсбро» (2:1) и с 87 баллами стал недосягаем для занимающего третье место «Лутона».

«Поздравляем с повышением», - гласит сообщение в социальных сетях «горожан».

Напомним, что в бытность футболистом Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год. В общей сложности бельгиец провел за команду 265 поединков и отметился 18 забитыми мячами.