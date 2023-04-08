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Гвардиола высказался о чемпионской гонке с «Арсеналом»

08 Апреля 2023 • 08:33 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о погоне за лондонским «Арсеналом» в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Арсенал» может досрочно стать чемпионом, если мы потеряем очки. Если же мы будем всегда побеждать, то будем сохранять шансы на титул. Поэтому нам нужно просто выигрывать свои матчи», - передает слова испанского специалиста City Xtra.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведет против «Саутгемптона» на выезде. Встреча состоится сегодня, 8 апреля.

Подопечные Гвардиолы занимают второе место в Премьер-лиге. «Горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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