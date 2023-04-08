Каррагер: «Клопп может позавидовать составу «Арсенала»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп может позавидовать нынешнему составу лондонского «Арсенала».

«У Клоппа было мало причин завидовать другим во время своей работы в «Ливерпуле». Но сейчас он может желать, чтобы половина состава «Арсенала» играла за его команду.

Сака и Мартинелли демонстрируют невероятно быстрый темп, их можно сравнить с дуэтом Салах – Мане», - передает слова немецкого тренера Telegraph.

9 апреля «Ливерпуль» примет «Арсенал» на своем стадионе. Перед этой игрой мерсисайдцы занимают восьмое место, а «канониры» лидируют в турнирной таблице.