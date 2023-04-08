Зинченко объяснил, почему перешёл в «Арсенал»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о работе с главным тренером команды Микелем Артетой.

«Артета отлично знает меня как футболиста и личность. Он оказал очень большое влияние на меня. У нас было несколько бесед перед трансфером в «Арсенал». Артета сказал, что хочет видеть меня в команде. Он четко обозначил планы клуба. Мне все понравилось, поэтому я принял предложение», - передает слова украинского футболиста Arsenal Buzz.

26-летний украинец присоединился к «канонирам» летом прошлого года. Зинченко подписал с лондонским клубом контракт до 2026 года.