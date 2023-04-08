Зинченко реже всех фолит в АПЛ

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко реже всех в фолит в Английской премьер-лиге. Как сообщает Opta, украинский футболист совершает нарушение каждые 583 минуты в матчах чемпионата страны.

Также в топ-5 по этому показателю попали Мадс Расмусен («Брентфорд»), Итан Пиннок («Брентфорд»), Эзри Конса («Астон Вилла») и Свен Ботман («Ньюкасл»).

В рейтинге присутствуют футболисты, которые провели в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги более 900 минут.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 22 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.