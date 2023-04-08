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Назван потенциальный новичок «Манчестер Юнайтед»

08 Апреля 2023 • 07:18 Комментировать

Защитник Жереми Фримпонг, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», пользуется спросом на трансферном рынке. Ряд европейских клубов заинтересованы в подписании 22-летнего исполнителя.

Как информирует Bild, футболист отдает предпочтение переходу в «Манчестер Юнайтед». Стороны уже провели переговоры на предмет возможного сотрудничества. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро, которые прописаны в контракте Жереми в качестве отступных.

Трудовое соглашение Фримпонга с «фармацевтами» рассчитано до середины 2025 года. В этом сезоне Бундеслиги защитник провел 26 матчей и забил восемь мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
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