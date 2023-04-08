Назван потенциальный новичок «Манчестер Юнайтед»

Защитник Жереми Фримпонг, правами на которого владеет леверкузенский «Байер», пользуется спросом на трансферном рынке. Ряд европейских клубов заинтересованы в подписании 22-летнего исполнителя.

Как информирует Bild, футболист отдает предпочтение переходу в «Манчестер Юнайтед». Стороны уже провели переговоры на предмет возможного сотрудничества. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро, которые прописаны в контракте Жереми в качестве отступных.

Трудовое соглашение Фримпонга с «фармацевтами» рассчитано до середины 2025 года. В этом сезоне Бундеслиги защитник провел 26 матчей и забил восемь мячей.