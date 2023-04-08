«Манчестер Юнайтед» - самая штрафуемая команда нынешнего сезона в АПЛ

Мы уже сообщали о том, что английский «Манчестер Юнайтед» получил штраф за выходки своих игроков в ходе матча с «Фулхэмом», и теперь общая сумма штрафов клуба достигла суммы в 202 тысяч фунтов за весь сезон (это примерно 230 тысяч евро).

Все началось еще в октябре в матчах АПЛ с «Ньюкаслом» и «Челси», а затем продолжилось в январе в игре «Кристал Пэлас». В этих матчах «Манчестер Юнайтед» суммарно набрал 133 тысячи штрафов, а с нынешними 65 общая сумма достигла 202 тысяч.

Это - новый рекорд сезона, потому что вторым сейчас идет лондонский «Арсенал» со 185 тысячами (примерно 210 тысяч евро).