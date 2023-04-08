Агент Амрабата: «В январе у нас было предложение от «Манчестер Юнайтед»

Агент полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата поделился мыслями о будущем своего клиента.

После успешного чемпионата мира в Катаре 26-летний марокканец заинтересовал многочисленных грандов европейского футбола, однако «Фиорентина» отказалась отпускать хавбека, отложив продажу до лета.

«На данный момент у нас нет конкретных предложений, но летом «Фиорентина» обязательно выслушает их, если они появятся, – рассказывает Мохамед Синух, представляющий интересы игрока. – В январское окно было много различных вариантов, включая предложение от «Манчестер Юнайтед», но договориться не удалось», – цитируют агента Амрабата испанские СМИ.