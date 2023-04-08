«ПСЖ» заинтересован в приглашении Зиеша

Французский «ПСЖ» рассматривает варианты со значительным обновлением состава, ввиду того, что многие звездные игроки клуба могут его покинуть. Как уточняет издание Football Insider, одним из приобретений клуба предстоящим летом может стать яркий марокканец Хаким Зиеш, который сейчас выступает за «Челси».

В составе клуба блистает он не так часто, но на прошедшем в Катаре чемпионата мира Зиеш, как и вся сборная Марокко, показал себя с самой лучшей стороны. Финансовые условия возможной сделки источник, увы, не сообщает. В прошлом Зиеш выступал также за амстердамский «Аякс».