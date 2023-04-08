«Бешикташ» всё-таки смог избавиться от Алли - англичанина вернут в «Эвертон»

Полузащитник Деле Алли возвращается в английский «Эвертон» - турецкий «Бешикташ» все-таки смог избавиться от игрока, о чем мечтал чуть ли не с самого начала сделки по аренде Деле Алли.

Как оказалось, желания выступать на прежнем уровне у 26-летнего Алли в Турции не прибавилось, и в результате руководство клуба очень быстро поняло, что от бывшего игрока английской сборной уже нет толку.

И сейчас, как уточняет BBC Sport, клуб решил прекратить аренду из-за травмы Алли - уже заведомо ясно, что турки не собирались оставлять его на следующий сезон и потому расставили все точки над i уже сейчас.