Тен Хаг рассказал, чем Эриксен полезен для «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игровых качествах полузащитника Кристиана Эриксена.

В субботнем поединке против «Эвертона» 31-летний датчанин может появиться на поле впервые более чем за два месяца.

«Кристиан всегда уверенно чувствует себя с мячом. Кроме того, он постоянно доступен для паса, совершает много ключевых действий. Он создаёт моменты, делает обостряющие передачи, так что, думаю, его польза для команды очевидна», – заявил в преддверии матча с «Эвертоном» тен Хаг, цитируемый английскими СМИ.

В активе Кристиана Эриксена два гола и девять ассистов в 31 поединке за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.