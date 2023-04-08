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Мойес: «Футбол - он как наркотик»

08 Апреля 2023 • 01:32 Комментировать

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес регулярно испытывает давление в связи с не самыми лучшими результатами своего клуба, который вынужден вести борьбу за выживание, но он по-прежнему получает от работы удовольствие.

- Футбол - как наркотик, он нужен мне. Быт футбольным менеджером - это привилегированное занятие, - считает шотландский специалист, слова которого цитирует BBC Sport.

Напомним, что Мойес был первым тренером «Манчестер Юнайтед» после Алекса Фергюсона, его назначили по рекомендации того, но он не справился и был быстро уволен в 2013 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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