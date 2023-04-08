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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бёрнли» под руководством Компани установил рекорд Чемпионшипа

08 Апреля 2023 • 00:55 Комментировать
Мидлсбро
1:2
Бёрнли
окончен

«Бёрнли» с удивительной лёгкостью вернулся в Премьер-лигу с первой же попытки.

Сегодня коллектив Венсана Компани обыграл «Мидлсбро» (2:1), досрочно завоевав путёвку в высший дивизион. Согласно сведениям Sky Sports, «Бёрнли» установил рекорд Чемпионшипа (с момента ребрендинга лиги в 2004 году), добившись повышения за семь туров до окончания регулярного сезона.

После 39 сыгранных встреч на счету «кларетовых» 87 набранных очков – на 19 больше, чем у идущего третьим «Лутона». Прямая путёвка в Премьер-лигу, напомним, достаётся двум первым командам, а коллективы, занявшие места с третьего по шестое, разыгрывают последний билет в элиту путём плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Венсан Компани
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