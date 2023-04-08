«Бёрнли» под руководством Компани установил рекорд Чемпионшипа

«Бёрнли» с удивительной лёгкостью вернулся в Премьер-лигу с первой же попытки.

Сегодня коллектив Венсана Компани обыграл «Мидлсбро» (2:1), досрочно завоевав путёвку в высший дивизион. Согласно сведениям Sky Sports, «Бёрнли» установил рекорд Чемпионшипа (с момента ребрендинга лиги в 2004 году), добившись повышения за семь туров до окончания регулярного сезона.

После 39 сыгранных встреч на счету «кларетовых» 87 набранных очков – на 19 больше, чем у идущего третьим «Лутона». Прямая путёвка в Премьер-лигу, напомним, достаётся двум первым командам, а коллективы, занявшие места с третьего по шестое, разыгрывают последний билет в элиту путём плей-офф.