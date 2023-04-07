Лэмпард имеет шансы стать постоянным тренером «Челси»

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может рассчитывать на постоянную работу в клубе.

44-летний специалист подписал с лондонцами краткосрочный контракт, действующий до июня. Руководители «Челси» продолжат переговоры с кандидатами на постоянный пост в клубе – Юлианом Нагельсманном, Луисом Энрике и Маурисио Почеттино, – однако кандидатура Лэмпарда также может быть рассмотрена, сообщает журналист Давид Орнштейн. Для этого английскому рулевому, разумеется, потребуется успешно провести с командой остаток сезона.

Свой первый матч под руководством Фрэнка Лэмпарда «Челси» сыграет уже в субботу – в соперниках будет «Вулверхэмптон».