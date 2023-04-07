Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард имеет шансы стать постоянным тренером «Челси»

07 Апреля 2023 • 23:26 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
1 4.30 X 3.50 2 1.90
Через 17 ч. 4 мин.

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может рассчитывать на постоянную работу в клубе.

44-летний специалист подписал с лондонцами краткосрочный контракт, действующий до июня. Руководители «Челси» продолжат переговоры с кандидатами на постоянный пост в клубе – Юлианом Нагельсманном, Луисом Энрике и Маурисио Почеттино, – однако кандидатура Лэмпарда также может быть рассмотрена, сообщает журналист Давид Орнштейн. Для этого английскому рулевому, разумеется, потребуется успешно провести с командой остаток сезона.

Свой первый матч под руководством Фрэнка Лэмпарда «Челси» сыграет уже в субботу – в соперниках будет «Вулверхэмптон».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.04.23 в 14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
1.47 4.60 6.80
Видео
08.04.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
4.00 3.55 1.97
Видео
08.04.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
2.70 3.40 2.70
Видео
08.04.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
2.18 3.50 3.35
Видео
08.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
3.15 3.45 2.31
Видео
08.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
1.83 3.75 4.40
Видео
08.04.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.78 3.85 4.60
Видео
08.04.23 в 19:30
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 5.60 1.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
23:52 · Англия. Премьер-лига
«Тренируется каждый божий день»: Артета рассказал, почему Джака стал много забивать
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл альтернативу Гвардиолу
23:26 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард имеет шансы стать постоянным тренером «Челси»
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за правого защитника, оценённого в 50 млн евро
22:19 · Англия. Премьер-лига
Артета намекнул на возвращение в строй Салиба или Нкетии
21:59 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Предстоящий матч с «Ливерпулем» – важнейший для «Арсенала» со времён Венгера»
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» вновь лидирует в гонке за Мэддисона
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 8 апреля 2023
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приготовил долгосрочный контракт для Пельистри
20:40 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Лэмпард чётко представляет, каким хочет видеть «Челси»
18:34 · Англия. Премьер-лига
Эллардайс может возглавить «Лестер» слухи
17:34 · Англия. Премьер-лига
Марш провёл переговоры с «Лестером»
17:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола связывает давление на тренеров с инвестициями
17:22 · Англия. Премьер-лига
Кэрролл рассказал об оскорблениях от болельщиков «Ливерпуля»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола готов поужинать с Лэмпардом, но позже
Все новости
Рекомендуем