«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за правого защитника, оценённого в 50 млн евро

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд не первый месяц следит за успехами 22-летнего футболиста, на которого также претендуют другие топ-клубы из различных европейских чемпионатов. По информации Bild, сам нидерландец предпочитает перебраться стан «Юнайтед», поскольку вырос в Манчестере и любит город. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 50 млн евро.

Жереми Фримпонг принял участие в 36 матчах «Байера» в текущем сезоне, записав себе в актив восемь забитых мячей и девять результативных передач.