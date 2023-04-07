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«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за правого защитника, оценённого в 50 млн евро

07 Апреля 2023 • 22:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
1 1.48 X 4.40 2 7.00
Через 14 ч. 34 мин.

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд не первый месяц следит за успехами 22-летнего футболиста, на которого также претендуют другие топ-клубы из различных европейских чемпионатов. По информации Bild, сам нидерландец предпочитает перебраться стан «Юнайтед», поскольку вырос в Манчестере и любит город. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 50 млн евро.

Жереми Фримпонг принял участие в 36 матчах «Байера» в текущем сезоне, записав себе в актив восемь забитых мячей и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
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